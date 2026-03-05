Coupe de France : Lyon éliminé par Lens aux tirs au but au terme d’un match renversant

L’Olympique lyonnais ne verra pas les demi-finales de la Coupe de France. Ce jeudi 5 mars, les joueurs de Paulo Fonseca ont été éliminés par le RC Lens au Groupama Stadium à l’issue d’une séance de tirs au but (2-2, 4-5 tab). Menés de deux buts à la pause, les Lyonnais ont réussi à revenir dans la rencontre, mais ont finalement cédé lors de la séance décisive.

L’affiche s’annonçait délicate pour l’OL. Face au RC Lens de Pierre Sage et après deux revers consécutifs en championnat contre Strasbourg et Marseille, les Lyonnais devaient se relancer dans une compétition qui représentait un objectif important de leur saison.

La première période a longtemps offert un duel équilibré, avec des situations de part et d’autre. Mais ce sont les Lensois qui ont fait preuve de réalisme.

À la 23e minute, Saud Abdulhamid tentait sa chance à l’entrée de la surface. Rémy Descamps repoussait difficilement la frappe dans l’axe, directement dans les pieds de Florian Thauvin. L’ancien international français ne se faisait pas prier pour ouvrir le score.

Lyon peinait alors à se montrer dangereux. Endrick, étroitement surveillé par Malang Sarr, trouvait peu d’espaces tandis que les attaques lyonnaises manquaient de rythme.

Juste avant la pause, Lens frappait un second coup. Abdallah Sima déclenchait une frappe puissante qui venait se loger dans la lucarne lyonnaise, permettant aux Nordistes de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance.

Le réveil lyonnais après la pause

Au retour des vestiaires, l’OL affichait un tout autre visage. Les joueurs de Paulo Fonseca prenaient le contrôle du jeu et poussaient pour revenir au score.

À la 63e minute, Roman Yaremchuk croyait réduire l’écart, mais sa frappe venait s’écraser sur la barre transversale. L’attaquant ukrainien allait toutefois trouver l’ouverture quelques minutes plus tard.

Sur un centre précis de Rémi Himbert, Yaremchuk plaçait une tête décroisée qui ne laissait aucune chance au gardien lensois Robin Risser.

Relancés, les Lyonnais multipliaient les offensives mais se heurtaient à une défense lensoise bien organisée. Il fallait attendre le temps additionnel pour voir l’égalisation.

Servi par une déviation de Corentin Tolisso, Rémi Himbert profitait d’une sortie hésitante du gardien pour pousser le ballon dans le but vide et arracher la prolongation sous les acclamations du Groupama Stadium.

Une séance de tirs au but fatale

La qualification allait finalement se jouer aux tirs au but. Adam Karabec, Corentin Tolisso et Tyler Morton transformaient leurs tentatives côté lyonnais.

Mais Moussa Niakhaté voyait son tir repoussé par Robin Risser. Une erreur qui s’avérait décisive.

Florian Thauvin se chargeait ensuite de la dernière tentative lensoise et trompait Rémy Descamps, offrant la qualification au RC Lens et mettant fin au parcours de l’OL dans cette Coupe de France.

Cette élimination laisse un goût amer aux Lyonnais, qui ont longtemps semblé capables de renverser la rencontre après une première période difficile.

L’Olympique lyonnais devra désormais se concentrer sur ses deux derniers objectifs de la saison : la Ligue Europa et la course au podium en Ligue 1.

Les joueurs de Paulo Fonseca retrouveront le championnat dès dimanche avec la réception du Paris FC au Groupama Stadium.