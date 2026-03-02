Près de Lyon : un livreur vole une carte bancaire et paie l’essence à ses amis

Un livreur de 23 ans a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône après avoir dérobé la carte bancaire d’un chef d’entreprise à Lucenay et effectué pour plus de 3 000 euros de retraits et paiements.

Un jeune homme de 23 ans a été reconnu coupable de vol et d’utilisation frauduleuse de carte bancaire par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Les faits se sont déroulés en septembre 2023 à Lucenay, dans le Beaujolais.

Alors qu’il effectuait sa tournée en tant que livreur, le prévenu s’est introduit dans les locaux d’une entreprise. À l’intérieur, il repère le portefeuille du dirigeant laissé sans surveillance. Il y découvre une carte bancaire accompagnée du code confidentiel noté sur un papier. Il s’empare des deux.

Peu après le vol, le jeune homme effectue un retrait de 1 500 euros. Dans la foulée, il propose à plusieurs amis de leur offrir le plein de carburant. À la station-service, les dépenses s’enchaînent : près de 1800 euros supplémentaires sont débités.

Au total, plus de 3300 euros sont ainsi soustraits au titulaire de la carte.

L’enquête permettra rapidement d’identifier l’auteur des faits. Placé devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le prévenu, dont le casier judiciaire comporte déjà cinq mentions, a reconnu les faits.

Il a été condamné à une amende de 1200 euros ainsi qu’à une peine de trois ans d’inéligibilité.