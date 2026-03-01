OM-OL : Lyon craque dans le temps additionnel au Vélodrome

Deux fois devant au score, l’Olympique lyonnais s’est incliné 3-2 à Marseille ce dimanche 1er mars. Les hommes de Paulo Fonseca ont été rejoints puis dépassés dans les dernières minutes.

L’Olympique lyonnais est passé tout près d’un coup majeur au Vélodrome. Face à un Olympique de Marseille en difficulté ces dernières semaines, les joueurs de Paulo Fonseca ont mené à deux reprises avant de s’incliner 3-2 dans le temps additionnel. Un scénario cruel qui laisse des regrets.

Privé de plusieurs éléments importants, dont Pavel Sulc, Afonso Moreira et Ruben Kluivert, l’OL s’était déplacé avec l’ambition de conforter sa troisième place. Et le début de match donnait raison aux Rhodaniens.

Dès la 3e minute, Corentin Tolisso refroidissait le Vélodrome. Idéalement servi par Endrick, le capitaine lyonnais remportait son duel face à Geronimo Rulli pour ouvrir le score (0-1). Un deuxième match consécutif avec un but pour l’international français.

Lyon aurait pu creuser l’écart dans la foulée. Endrick tentait une spectaculaire bicyclette (8e) puis manquait un face-à-face (16e). Mais progressivement, Marseille prenait le contrôle territorial. Dominik Greif multipliait alors les interventions décisives pour préserver l’avantage lyonnais avant la pause.

Marseille renverse la dynamique

Au retour des vestiaires, Tolisso croyait s’offrir un doublé, mais son appel était signalé hors-jeu de quelques centimètres (50e). Deux minutes plus tard, l’OM égalisait. Entré à la mi-temps, Paixao trouvait la lucarne d’une frappe enroulée imparable (1-1, 52e).

Lyon ne baissait pas la tête. Rémi Himbert manquait d’abord une énorme occasion (62e), avant de se rattraper. Lancé une nouvelle fois par Endrick, le jeune attaquant croisait parfaitement sa frappe du gauche pour redonner l’avantage aux siens (1-2, 77e).

Un final cruel

Mais l’OL ne parvenait pas à tenir. Sur un corner mal négocié, Pierre-Emerick Aubameyang profitait d’un cafouillage pour égaliser (2-2, 80e). Et dans le temps additionnel, alors que deux fautes lyonnaises semblaient ne pas être sanctionnées au milieu de terrain, Marseille partait en contre. Aubameyang surgissait pour offrir la victoire aux siens (3-2).

Deuxième défaite consécutive pour Lyon, qui voit l’écart avec Marseille se réduire à deux points alors qu’un écart bien plus confortable était envisageable.

Avant de recevoir le Paris FC dimanche prochain en championnat, les Lyonnais auront un quart de finale de Coupe de France à disputer jeudi face à Lens au Groupama Stadium.