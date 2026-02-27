Fermeture d’urgence du magasin Action à Lyon 7e pour raisons sanitaires

Les clients venus profiter de bonnes affaires ont trouvé porte close.

Jeudi 26 février, le magasin Action situé dans le quartier de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, a été contraint de fermer en urgence sur décision municipale, à la suite d’un contrôle sanitaire jugé alarmant.

Ouvert le 1er juin 2022 sur une surface de 1 380 m², à la place d’un ancien supermarché Casino, ce point de vente de l’enseigne néerlandaise spécialisée dans les produits à bas prix est désormais visé par un arrêté du maire. En cause : de nombreux manquements relevés par le service communal d’hygiène et de santé.

Le rapport d’inspection, affiché en vitrine et long de quatre pages, recense une vingtaine d’infractions. Parmi les constatations les plus préoccupantes figure une présence importante de déjections de rongeurs dans l’ensemble des locaux.

Ces traces ont été observées aussi bien dans l’espace de vente que dans les réserves et les vestiaires. Plus grave encore, des excréments ont été retrouvés au contact direct de produits alimentaires en libre-service, ainsi que sur du matériel destiné à manipuler ces denrées, comme les étagères et les caisses de stockage.

Le contrôle a également révélé des emballages endommagés, présentant des trous et des marques de morsures. À cela s’ajoute un manque général de propreté : saletés sous les rayons, restes alimentaires au sol et difficultés de nettoyage dans les zones de stockage encombrées.

Par ailleurs, des traces d’humidité et de moisissures ont été relevées dans les espaces réservés au personnel, notamment sur les murs et plafonds, y compris dans la salle de réunion. Les inspecteurs ont aussi pointé l’absence de protocoles d’hygiène pour le lavage des mains et l’utilisation des installations sanitaires.

Enfin, plusieurs dégradations ont été constatées dans les locaux, touchant les revêtements muraux, les piliers ou encore les faux plafonds. Dans son arrêté, la Ville de Lyon estime que le maintien de l’activité dans ces conditions représente "un danger pour la santé publique".

Le magasin ne pourra rouvrir qu’après la mise en conformité des lieux et la validation d’un nouveau contrôle sanitaire.