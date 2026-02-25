Métropole de Lyon : Véronique Sarselli en position de force dès le premier tour ?

À l’approche des élections métropolitaines de 2026, une question domine : qui prendra la tête au premier tour ?

D’après le dernier sondage OpinionWay réalisé pour LyonMag et Radio Espace, Véronique Sarselli semble solidement installée en tête.

Créditée de 39 % des intentions de vote dans cette enquête menée du 9 au 13 février, la candidate LR atteint son meilleur niveau depuis le début de la campagne. Une progression qui conforte son statut de favorite, d’autant que ses adversaires peinent à réduire l’écart.

L’alliance nouée avec Jean-Michel Aulas dans le cadre du “Grand Cœur Lyonnais” continue de porter ses fruits. Après une hausse notable en janvier, qui lui avait permis de contenir la dynamique de Bruno Bernard, Véronique Sarselli gagne encore un point en février. Dans le même temps, le président écologiste sortant stagne.

Sa campagne reste pourtant relativement discrète, rappelant celle de François-Noël Buffet en 2020 : peu d’annonces marquantes, une forte reliance sur les maires de l’Ouest lyonnais, et un emploi du temps chargé entre ses fonctions de maire et d’universitaire, qui limite sa présence sur le terrain.

Malgré les critiques émises par les écologistes à la suite de son débat jugé “raté” par Tribune de Lyon, cet épisode ne semble pas avoir eu d’impact notable sur son électorat.

Bruno Bernard à l’arrêt

De son côté, Bruno Bernard ne parvient pas à relancer sa dynamique. Bien que sa campagne soit jugée solide, il reste bloqué à 25 % des intentions de vote, sans retrouver son niveau d’octobre (27 %).

Derrière, Tiffany Joncour (RN) et Florestan Groult (LFI) enregistrent respectivement 19 % et 10 %, ce qui laisse envisager une possible quadrangulaire au second tour. Une alliance entre la gauche écologiste et insoumise semblait probable, mais certains événements récents pourraient rebattre les cartes.

Le sondage ayant été réalisé avant la clôture officielle des candidatures en préfecture du Rhône, certains ajustements sont à noter. Nathalie Perrin-Gilbert, initialement envisagée à plus grande échelle, ne présentera finalement des listes que dans six circonscriptions lyonnaises. À l’inverse, les autres candidats testés, dont Olivier Minoux (Lutte Ouvrière), seront présents dans l’ensemble des 14 circonscriptions.

Enfin, la liste Reconquête ! menée par Olivier Roche n’a pas été intégrée à l’étude, le questionnaire ayant été élaboré avant l’annonce officielle de la participation du parti d’Éric Zemmour. Présente dans 12 circonscriptions, elle pourrait toutefois capter quelques voix, notamment au détriment du RN ou de la candidate LR, sans pour autant bouleverser l’équilibre général.