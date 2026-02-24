Près de Lyon : un lycéen grièvement blessé à l’arme blanche, un suspect arrêté

Une violente agression s’est produite ce lundi dans l’après-midi, à Bron, dans l’est de la métropole lyonnaise.

Un adolescent de 15 ans a été poignardé vers 15h43, au niveau du 282 route de Genas, à proximité du lycée professionnel Émile-Bejuit, où il serait scolarisé. Selon les premiers éléments, l’attaque s’est déroulée lors d’une altercation impliquant au moins une autre personne. Le jeune a été touché au niveau de l’aisselle.

Alertés rapidement par le chef d’établissement, les secours et les forces de l’ordre sont intervenus sur place. Les pompiers, le Samu et la police ont pris en charge la victime, retrouvée dans un état grave. Après avoir reçu les premiers soins sur place, elle a été transportée en urgence absolue à l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. À ce stade, son pronostic vital n’a pas été précisé.

Dans un premier temps, l’auteur présumé avait pris la fuite. Mais un adolescent suspecté d’être impliqué a finalement été interpellé mardi, selon Le Progrès. Déjà défavorablement connu des services de police, il a été placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression.