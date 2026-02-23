Saluts nazis et propos racistes : deux enquêtes ouvertes après la marche en hommage à Quentin Deranque - Radio Espace

La marche organisée samedi 21 février dans les rues de Lyon, en hommage à Quentin Deranque, continue de provoquer de vives réactions, tant sur le plan politique que judiciaire.

D’après BFMTV, le parquet de Lyon a ouvert deux enquêtes pénales à la suite de cet événement. À l’origine de ces procédures, plusieurs signalements effectués par la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, dans le cadre de l’article 40 du Code de procédure pénale, qui impose aux autorités publiques de signaler tout fait potentiellement infractionnel.

Le rassemblement, qui a réuni environ 3 200 personnes, aurait été marqué par des comportements et des propos jugés particulièrement graves. Parmi les éléments signalés figurent des slogans racistes, tels que "à bas les bougnoules" ou "sale race", ainsi qu’au moins deux saluts nazis, selon des sources proches du dossier.

La première enquête concerne des faits d’apologie de crimes contre l’humanité, une infraction passible de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La seconde porte sur des injures à caractère raciste et homophobe qui auraient été proférées lors de la manifestation.

Les investigations devront désormais permettre d’identifier les auteurs des faits signalés et d’établir les responsabilités individuelles.