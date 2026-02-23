Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas toujours largement en tête

Le dernier sondage OpinionWay réalisé pour LyonMag et Radio Espace, à l’approche du premier tour des municipales 2026 à Lyon, confirme une avance très nette de Jean-Michel Aulas.

De son côté, le maire sortant Grégory Doucet semble stabiliser sa progression après une campagne dynamique, malgré les contraintes liées à ses fonctions.

Si certaines comparaisons ont été faites entre différentes enquêtes, notamment avec un sondage Ipsos BVA publié par Le Progrès, il convient de rappeler que les méthodologies variant selon les instituts, ces parallèles restent limités. Néanmoins, une tendance se dégage : avec 30 % des intentions de vote, Grégory Doucet retrouve un niveau comparable entre les différentes études.

Ce score marque une progression notable : il gagne six points par rapport à octobre et dépasse légèrement son résultat du premier tour de 2020 (28 %). Une évolution qui semble refléter l’impact de sa campagne, notamment sur les réseaux sociaux, ainsi que la visibilité de ses propositions.

Cette dynamique s’accompagne d’un recul d’autres candidats de gauche. Nathalie Perrin-Gilbert et Georges Képénékian voient leurs intentions de vote diminuer, atteignant chacun environ 2 %. Un niveau insuffisant pour espérer se maintenir ou fusionner au second tour, voire pour obtenir le remboursement de leurs frais de campagne. L’absence d’alliance entre ces candidatures apparaît ainsi comme un facteur déterminant.

Du côté de La France insoumise, Anaïs Belouassa-Cherifi progresse légèrement à 9 %, sans toutefois atteindre le seuil nécessaire pour envisager une qualification au second tour. De son côté, Alexandre Dupalais passe sous la barre des 10 %, ce qui compromet également ses perspectives de représentation au conseil municipal.

Enfin, Jean-Michel Aulas confirme sa position dominante avec 47 % des intentions de vote, un niveau stable observé dans plusieurs vagues successives du même institut. Malgré une présence parfois discrète dans la campagne, il conserve un soutien important, faisant de lui le favori de cette élection.