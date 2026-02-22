Deux hommes blessés lors d'une fusillade à Villeurbanne

Les coups de feu ont de nouveau retenti à Villeurbanne.

Samedi 21 février, vers 23h30, une fusillade a éclaté rue Lafontaine, dans le quartier Grandclément. Deux hommes ont été grièvement blessés par balles devant un immeuble identifié par les riverains comme abritant un point de deal.

À l’arrivée des secours, les victimes présentaient plusieurs impacts, notamment au niveau du thorax. Elles ont été prises en charge en urgence et transportées à l’hôpital. Leur pronostic vital est engagé.

Selon les premiers éléments, une dizaine de tirs auraient été entendus. Les circonstances exactes restent toutefois à établir. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer le nombre d’auteurs impliqués et les motivations de cette attaque.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette nouvelle flambée de violence armée dans l’agglomération lyonnaise.