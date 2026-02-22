Strasbourg met fin à la série de l’OL

La série s’arrête brutalement. Après treize victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique lyonnais a chuté dimanche 22 février sur la pelouse de Strasbourg (3-1), au terme d’une rencontre globalement maîtrisée par le Racing.

Déjà diminué par plusieurs absences, Lyon s’est présenté à la Meinau avec des repères fragiles. Les Alsaciens ont rapidement imposé un pressing intense, obligeant Dominik Greif à s’employer. Le gardien slovaque a notamment repoussé une tête dangereuse de Joaquin Panichelli à la 24e minute.

Le coup dur est intervenu avant la demi-heure de jeu : Pavel Sulc, l’un des hommes forts de Paulo Fonseca ces dernières semaines, a dû quitter ses partenaires sur blessure, visiblement touché aux ischio-jambiers. Un nouveau contretemps pour une équipe déjà amoindrie.

Strasbourg a fini par concrétiser sa domination. À la 37e minute, Diego Moreira a lobé la défense lyonnaise et servi Martial Godo, qui a ouvert le score après avoir remporté son duel face à Greif (1-0). Plus agressifs et mieux organisés, les locaux ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires. Après une nouvelle parade du portier lyonnais, Moreira a doublé la mise d’une frappe lointaine déviée par Tanner Tessmann (2-0, 52e).

L’entrée en jeu de Roman Yaremchuk a brièvement relancé l’OL. L’attaquant ukrainien a débordé sur son aile avant de centrer pour Corentin Tolisso, auteur d’une reprise de volée qui a réduit l’écart à la 59e minute (2-1). Mais l’espoir a été de courte durée. À la 81e minute, Clinton Mata a concédé un penalty pour une faute sur Samir El-Mourabet. Joaquin Panichelli s’est chargé de transformer la sanction et d’entériner le succès strasbourgeois (3-1).

Défaite logique pour Lyon, qui abandonne ainsi sa dynamique victorieuse et voit sa position fragilisée dans la course à la troisième place. Un déplacement décisif à Marseille se profile désormais, avec cinq points d’écart entre les deux formations.