Marche en hommage à Quentin Deranque : pas d’interdiction prévue ce samedi à Lyon - DR

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé ce vendredi matin que la marche prévue en hommage à Quentin Deranque, à Lyon, ne sera pas interdite.

Depuis plusieurs jours, la question de son maintien suscitait des interrogations dans la capitale des Gaules, plus d’une semaine après la mort du jeune militant nationaliste de 23 ans, victime d’un lynchage en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, avait pourtant appelé à l’interdiction de ce rassemblement, évoquant "un risque réel de débordements violents".

Invité sur RTL, Laurent Nuñez a tranché : "Je ne demande pas son interdiction. La manifestation sera encadrée afin de prévenir tout trouble à l’ordre public."

Le ministre a précisé qu’une interdiction ne peut être décidée qu’en cas de menaces graves impossibles à maîtriser. Il a assuré qu’un important dispositif policier serait déployé pour sécuriser l’événement.

La marche doit débuter à 15 heures depuis la place Jean Jaurès, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.