Mort de Quentin à Lyon : sept suspects visés par une mise en examen pour homicide volontaire

Une semaine après la mort de Quentin Deranque à Lyon, l’enquête progresse.

Ce jeudi en fin d’après-midi, le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a fait un point sur l’avancée des investigations lors d’une conférence de presse.

Dès l’ouverture, le magistrat a souligné l’ampleur du travail déjà mené : de nombreuses investigations ont été réalisées afin d’identifier les personnes présentes au moment des faits. Il a toutefois précisé que certains individus restent encore à identifier.

Depuis mardi soir, onze personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête. Parmi elles, quatre ont été relâchées : trois hommes et une femme soupçonnés de recel de malfaiteurs. Les sept autres suspects ont été présentés au parquet, qui a requis leur mise en examen pour homicide volontaire ainsi que leur placement en détention provisoire.

Lors des auditions, l’ensemble des suspects a contesté toute intention de tuer. Certains ont néanmoins reconnu avoir porté des coups, tandis qu’au moins deux d’entre eux ont choisi de garder le silence.

Le procureur a également indiqué que l’enquête ne se limite pas aux seuls faits ayant conduit au décès. Les juges d’instruction ont été saisis de l’ensemble du dossier afin de reconstituer précisément le déroulement des événements, avant, pendant et après le drame. Une procédure qui s’annonce longue.

Enfin, Thierry Dran a laissé entendre que de nouvelles interpellations pourraient avoir lieu, les enquêteurs n’ayant pas encore identifié toutes les personnes présentes ni toutes celles impliquées dans les violences.