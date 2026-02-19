Grégory Doucet demande l’interdiction de la marche en hommage à Quentin - Radio Espace

La marche prévue ce samedi à Lyon en mémoire de Quentin Deranque pourrait finalement être annulée.

Le climat reste tendu dans la ville. À l’approche de ce rassemblement, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a exprimé ce jeudi 19 février sa "vive inquiétude" auprès de la préfecture du Rhône.

Dans un contexte marqué par de fortes tensions, tant au niveau local que national depuis la mort de Quentin Deranque, l’élu écologiste alerte sur un « risque réel de débordements violents » et appelle à la plus grande prudence.

Aux côtés de Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, il explique avoir été interpellé par de nombreux riverains et commerçants. Selon eux, le quartier, encore profondément affecté par le drame, fait remonter des inquiétudes jugées légitimes.

Grégory Doucet avance plusieurs raisons à sa demande : des risques avérés de troubles à l’ordre public, la possible présence de militants d’extrême droite venus de toute la France et même de l’étranger, ainsi que des menaces visant des élus et des dégradations de permanences parlementaires. Dans ce contexte, il estime que l’interdiction de la manifestation serait "la seule décision responsable" afin d’éviter toute violence.

Le maire reconnaît toutefois que le souhait de la famille, des proches et des personnes touchées par ce décès de se rassembler est compréhensible. Mais il souligne que l’appel à manifester circule aussi au sein de réseaux d’extrême droite à l’échelle nationale et internationale, ce qui fait craindre la venue de personnes susceptibles de provoquer des incidents.

Il conclut en rappelant que la priorité reste la sécurité des habitants et le maintien de l’ordre public à Lyon.

La décision finale concernant l’autorisation ou non de cette manifestation appartient désormais à l’État.