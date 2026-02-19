Décès de Quentin Deranque à Lyon : Emmanuel Macron appelle à apaiser les tensions - Radio Espace

Une semaine après la mort de Quentin Deranque à Lyon, le président de la République s’est exprimé pour la première fois sur cette affaire.

Depuis l’Inde, où il se trouve actuellement, Emmanuel Macron "suit la situation de très près", a indiqué l’Élysée ce jeudi matin. Le chef de l’État a appelé au calme, insistant sur la nécessité d’éviter toute escalade. "Chacun doit faire preuve de calme et de respect. Il faut éviter tout engrenage de violence", a précisé la présidence.

Le drame s’est produit en marge d’une conférence organisée à Sciences Po Lyon, à laquelle participait l’eurodéputée Rima Hassan.

Dans le cadre de l’enquête sur le lynchage mortel du jeune militant nationaliste, onze personnes sont toujours en garde à vue ce jeudi. Parmi elles figurent deux assistants parlementaires du député La France insoumise Raphaël Arnault. Ils devraient être présentés à un juge dans la journée en vue d’éventuelles mises en examen.