Nouvelle saison de Top Chef : une Lyonnaise parmi les candidats

L’émission culinaire phare de M6 s’apprête à faire son grand retour.

La 17e saison de Top Chef sera diffusée à partir du 4 mars prochain. Cette nouvelle édition promet plusieurs changements, parmi lesquels la disparition des brigades traditionnelles et l’introduction de lieux de tournage inédits, comme l’Abbaye de Collonges, située près de Lyon.

Cette année, seize candidats s’affronteront pour tenter de décrocher la victoire et le chèque de 100 000 euros réservé au gagnant. Parmi eux figure une candidate lyonnaise : Viviana Pisacane. Âgée de 28 ans, elle dirige le restaurant gastronomique Le Bœuf d’Argent, installé dans le Vieux Lyon, où elle collabore avec son frère, sa sœur et son beau-frère.

Originaire de Naples, en Italie, Viviana Pisacane a grandi dans un univers profondément marqué par la cuisine. Petite-fille de chef et fille de pâtissier, elle s’est très tôt passionnée pour cet art. Formée à l’école ALMA, elle a ensuite perfectionné son savoir-faire au sein de prestigieuses maisons en France, en Suisse et en Norvège.

Sur ses réseaux sociaux, la cheffe a partagé son enthousiasme : "Petite folie du jour : j’ai participé à Top Chef. Sortir de ma cuisine, me challenger, repousser mes limites… et me rappeler pourquoi j’aime tant ce métier. Une pression intense, une adrénaline incroyable — mais surtout une expérience inoubliable."