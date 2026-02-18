Vacances de février : circulation difficile attendue ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes

Les vacances d’hiver touchent bientôt à leur fin pour la zone A, dont dépend l’académie de Lyon.

Sans surprise, un trafic important est attendu sur les routes ce week-end à l’occasion des congés de février. Alors que la zone A s’apprête à reprendre le chemin de l’école, les vacances se poursuivent pour la zone B et débutent pour la zone C, entraînant de nombreux déplacements à travers le pays.

La circulation s’annonce donc dense à l’échelle nationale. Bison Futé a publié ses prévisions pour les jours à venir : la journée de samedi sera classée rouge dans les deux sens en Auvergne-Rhône-Alpes. Des ralentissements sont notamment à prévoir sur les axes A40, A43, la RN85 ainsi qu’à proximité du tunnel du Mont-Blanc.

Pour éviter les embouteillages, il est recommandé de privilégier les déplacements vendredi ou dimanche, deux journées annoncées vertes dans les deux sens de circulation dans la région.