La ligne T6 du tram perturbée ce mardi à Lyon

La circulation du tramway T6 est perturbée ce mardi matin en raison d’un incident technique lié à une caténaire endommagée.

Actuellement, la ligne fonctionne uniquement entre les stations Gare de Villeurbanne et Debourg. Les arrêts situés entre Grandclément et La Doua – Gaston Berger ne sont plus desservis.

L’incident s’est produit à Villeurbanne, à l’angle du cours Tolstoï et de la rue Paul Verlaine, où une caténaire a été arrachée.

Pour pallier cette interruption, des bus relais ont été mis en place. Ils assurent la desserte entre Gare de Villeurbanne et Geneviève de Gaulle.

Un retour à la normale du trafic est prévu aux alentours de 18 heures.