TCL : un vaste plan de rénovation des ascenseurs et escalators lancé dès mars Plus dynamique :

Les TCL ont annoncé le lancement d’un vaste programme de rénovation et de modernisation des ascenseurs et escaliers mécaniques de leur réseau.

Les premières interventions débuteront le 2 mars. La priorité sera donnée aux ascenseurs afin d’améliorer l’accessibilité pour tous, en particulier sur les axes les plus fréquentés. Au total, 24 ascenseurs seront remplacés, selon un communiqué officiel.

Plusieurs stations sont concernées par ces travaux, dont Bellecour, Hôtel de Ville et Saxe-Gambetta.

Le coup d’envoi de ce plan sera donné avec le remplacement de l’ascenseur à la station Monplaisir-Lumière. Cette opération marque le début d’un programme d’envergure destiné à renforcer la fiabilité et la sécurité du réseau TCL. Deux autres interventions suivront dès le mois de mars, à Bellecour puis à Gorge de Loup, précise Sytral Mobilités.

Pour accompagner ces travaux, des dispositifs spécifiques seront mis en place à chaque étape.

À partir de 2027, le programme se poursuivra avec le renouvellement de 23 escaliers mécaniques. Plusieurs stations seront concernées, notamment Bellecour, Hôtel de Ville, Saxe-Gambetta, mais aussi Sans Souci, Laennec et Vieux-Lyon.

Au total, ces travaux s’étaleront sur deux ans et représentent un investissement estimé à 49 millions d’euros.