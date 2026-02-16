Lynchage de Quentin à Lyon : le point sur l'enquête

L’enquête se poursuit après la mort de Quentin, violemment agressé jeudi soir rue Victor-Lagrange, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Ce lundi après-midi, le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur les investigations en cours concernant cette affaire, survenue en marge d’une conférence de l’eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po.

Les faits ont débuté lorsque des membres du collectif Nemesis ont mené une action devant l’établissement où se tenait la conférence. Plusieurs jeunes hommes venus leur prêter main-forte ont alors été pris à partie. "La plupart ont réussi à s’enfuir, mais trois d’entre eux se sont retrouvés isolés", a précisé le procureur. "Ils ont immédiatement été violemment frappés par plusieurs individus. Parmi eux, Quentin Deranque a été projeté au sol puis roué de coups par de nombreux agresseurs, au moins six", a ajouté Thierry Dran.

Un ami de la victime est ensuite intervenu. "Quentin était encore conscient et capable de parler, mais il ne se souvenait plus précisément des faits", a expliqué le procureur. "Son ami a tenté de le raccompagner chez lui, mais s’est rapidement aperçu que son état se dégradait", a-t-il poursuivi. Quentin a finalement été pris en charge quai Fulchiron, dans le 5e arrondissement, alors que son pronostic vital était déjà fortement engagé.

L’autopsie réalisée ce lundi matin a révélé de graves lésions à la tête, incompatibles avec une prise en charge médicale efficace.

"Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte et confiée aux services de police de Lyon. À ce stade, aucune interpellation n’a eu lieu", a conclu Thierry Dran.