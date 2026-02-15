Contre Nice, l'OL remporte un succès précieux qui permet de larguer Marseille

Porté par une dynamique exceptionnelle, l’Olympique Lyonnais a signé une 13e victoire consécutive en dominant Nice (2-0) ce dimanche au Groupama Stadium. Un succès qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de consolider leur place sur le podium et de creuser l’écart avec Marseille.

La série continue. Dans un Groupama Stadium convaincu par la métamorphose hivernale de son équipe, l’Olympique Lyonnais a confirmé son renouveau en disposant de l’OGC Nice (2-0), ce dimanche 15 février. Un succès construit avec maîtrise, qui prolonge une impressionnante série de treize victoires toutes compétitions confondues.

Privé de plusieurs atouts offensifs, Paulo Fonseca a opté pour un système repensé en 3-4-2-1. Corentin Tolisso et Noah Nartey évoluaient derrière Pavel Sulc, positionné en pointe. Une configuration prudente, mais cohérente face à une formation niçoise réputée pour sa capacité à se projeter rapidement.

Les Azuréens ont d’ailleurs montré leurs intentions dès la première période. Malgré la sortie sur blessure d’Elye Wahi, Nice a su se procurer des situations dangereuses. À la 22e minute, Sofiane Diop pensait filer au but, avant d’être stoppé net par un tacle déterminant de Clinton Mata.

Lyon, de son côté, a parfois manqué de densité dans la surface adverse, mais a su exploiter la moindre opportunité.

La différence s’est faite juste avant la pause. Sur une transition rapide parfaitement menée, Abner Vinicius a débordé côté gauche et centré. Après une déviation de Sulc, Corentin Tolisso a conclu d’une reprise précise dans le temps additionnel (45+1’). Le capitaine lyonnais inscrivait au passage son 50e but sous le maillot rhodanien.

Un avantage psychologique déterminant au moment de regagner les vestiaires.

Nartey confirme son explosion

Au retour des vestiaires, Lyon a affiché davantage de maîtrise. Le gardien lyonnais s’est montré sûr dans ses interventions, rassurant une défense globalement appliquée.

À l’heure de jeu, Noah Nartey a mis fin au suspense. Bien servi par Sulc après une percée côté droit, le milieu suédois a effacé deux défenseurs avant d’ajuster Maxime Dupé d’une frappe sèche (64’). Une action pleine de sang-froid pour celui qui s’impose comme l’une des révélations de l’hiver lyonnais.

Nice n’a ensuite jamais réellement semblé en mesure de revenir.

Avec ce nouveau succès, l’OL compte désormais cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Le club rhodanien consolide sa place sur le podium et entretient l’espoir de se rapprocher encore du sommet.

Prochaine étape : un déplacement à Strasbourg lors de la 23e journée, pour continuer à entretenir une dynamique devenue la bande-son de l’hiver lyonnais.