Lyon : un jeune homme en état de mort cérébrale après une rixe en marge d'une conférence de Rima Hassan

Les faits se sont produits jeudi dans le 7e arrondissement de Lyon, à proximité de Sciences Po.

En marge d’une conférence animée par Rima Hassan, des affrontements ont opposé des militants d’ultra-gauche et d’ultra-droite aux abords de l’établissement.

L’eurodéputée LFI était invitée à intervenir dans l’après-midi. À l’extérieur, la situation a rapidement dégénéré entre groupes opposés. Une membre du collectif Némésis a été prise à partie et violemment projetée au sol. Selon Alice Cordier, directrice de ce collectif identitaire, plusieurs militants issus de la Jeune Garde, d’Éteignons la flamme et de Solidaire.s seraient impliqués dans l’agression.

Un autre individu, se revendiquant nationaliste, a tenté d’intervenir. Il a été à son tour frappé avant d’être poursuivi jusqu’au quai Fulchiron, où il aurait de nouveau été agressé vers 19h40. Gravement blessé, cet homme d’une vingtaine d’années, prénommé Quentin, serait actuellement en état de mort cérébrale.

Plusieurs responsables politiques ont réagi à ces violences, dont le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, qui a dénoncé une rixe d’une « extrême violence ».