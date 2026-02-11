Cambrioleur abattu par un habitant près de Lyon : l'occupant de la maison placé sous contrôle judiciaire - Radio Espace

L’habitant de Genas soupçonné d’avoir abattu chez lui un cambrioleur a été remis en liberté.

Le septuagénaire a été placé sous contrôle judiciaire, rapporte le Progrès. Un juge d’instruction est désormais en charge de l’instruction alors que le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire.

Pour rappel, les faits sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi au sein d’une maison située au fond d’une allée du quartier de la Revolère. Un ou plusieurs individus se seraient introduits dans l’habitation en passant par le toit, après avoir retiré des tuiles pour accéder à l’intérieur par une trappe.

Alertés, les gendarmes ont découvert sur place le corps sans vie d’un jeune homme. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas pu être réanimée. Le propriétaire des lieux âgé de 70 ans avait été interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu avoir utilisé une arme de poing de collection pour se défendre face au cambrioleur.

Une pétition a notamment été lancée pour soutenir le septuagénaire. Elle récolte ce mercredi midi plus de 27 000 signatures.