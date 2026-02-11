Vacances de février : quelles prévisions pour ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Prudence sur les routes de la région.

Les vacances de février se poursuivent pour la zone A dont fait partie l’académie de Lyon. Elles débuteront également ce vendredi pour la zone B avec au bout des routes chargées ce week-end.

Bison Futé a d’ailleurs dévoilé ses prévisions avec un drapeau orange ce vendredi en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Ce sera aussi les cas en Bourgogne et dans l’Est.

La journée de samedi sera également compliquée puisque le drapeau rouge sera de sortie en Auvergne-Rhône dans le sens des départs et orange pour les retours. Les difficultés sont principalement attendues sur les autoroutes A39, A40, A43, A46 et A48.

A noter que le trafic est classé vert ce dimanche sur toute la France dans les deux sens de circulation.