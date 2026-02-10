Bib Gourmand : six nouveaux restaurants distingués dans le Rhône

Le Guide Michelin a dévoilé en ce début de semaine sa sélection 2026 des "Bib gourmand".

Selon le Guide Michelin, ces restaurants ne méritent pas encore de précieux macarons, mais bien un Bib Gourmand, distinction attribuée chaque année par les inspecteurs à des établissements qui servent une cuisine de qualité à un prix raisonnable et offrent un excellent rapport qualité-prix sans viser la haute gastronomie étoilée.

Ce sont 75 établissements français qui sont distingués cette année. Six se trouvent dans le département du Rhône :

-Accentué dans le 7e arrondissement de Lyon

- La Virée dans le 3e arrondissement de Lyon

- La Meunière dans le 1er arrondissement de Lyon

- Cinq mains dans le 5e arrondissement

- L’Éclat de Pierre à Saint-Didier-au-Mont-d’Or

- L'Épicurieux chez Luc à Curis-au-Mont-d’Or

Une façon pour le Rhône de se réjouir avant l’attribution des étoiles Michelin. La cérémonie se déroulera le 16 mars prochain à Monaco.