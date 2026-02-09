Près de Lyon : un septuagénaire en garde à vue, il aurait tiré sur un cambrioleur

Un drame qui a profondément choqué les habitants de la commune.

Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 février, aux alentours de 3h20, dans une maison située en retrait, au bout d’une allée du quartier de la Revolère, à Genas (Rhône). D’après Le Progrès, un ou plusieurs individus se seraient introduits dans le logement par le toit, en retirant des tuiles afin d’accéder à l’intérieur via une trappe.

Alertées, les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie d’un jeune homme à leur arrivée. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pu être sauvée. Selon une source proche de l’enquête, elle aurait été atteinte par au moins un tir par arme à feu. Une autopsie doit être réalisée afin d’établir avec précision les causes du décès.

Le propriétaire de l’habitation, un homme de 70 ans résidant à Genas, a été interpellé puis placé en garde à vue. Lors de ses premières auditions, il aurait reconnu avoir fait usage d’une arme, sans en préciser la nature, tout en assurant ne pas avoir touché l’intrus. Il aurait expliqué avoir été réveillé par des bruits avant de se retrouver face à l’un des individus près d’une trappe située dans ses toilettes. Selon ses déclarations, l’intrus l’aurait menacé en exhibant une arme de poing.

De nombreuses zones d’ombre demeurent. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si les cambrioleurs étaient effectivement armés et à établir le nombre exact de personnes impliquées. Le septuagénaire aurait évoqué la présence de deux individus, dont l’un aurait pris la fuite.

Un véhicule volé, susceptible d’avoir servi aux auteurs présumés, a été retrouvé non loin du domicile. L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de Mions. D’importants moyens ont été déployés, avec la mobilisation de gendarmes de la brigade de Jonage et de la cellule d’identification criminelle du Rhône, chargée des investigations techniques et scientifiques.

Le maire de Genas, Daniel Valéro, s’est rendu sur les lieux ce lundi matin afin d’apporter son soutien à la victime.