Réduit à dix, l’OL serre les dents à Nantes et grimpe sur le podium - DR OL

Dans une Beaujoire vidée de son ambiance et plombée par un fait de jeu majeur, l’Olympique Lyonnais a dû puiser dans ses ressources pour ramener trois points précieux de Nantes ce samedi soir. Une victoire minimale, mais lourde de conséquences dans la course au podium.

L’Olympique Lyonnais a fait le travail, sans briller, mais avec caractère. Samedi soir à Nantes, les joueurs de Paulo Fonseca se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1), un succès suffisant pour s’installer provisoirement à la troisième place de Ligue 1. Un résultat obtenu au terme d’une rencontre heurtée, marquée par une expulsion, des poteaux à répétition… et beaucoup de tension.

Privée de ses ultras, la Beaujoire offrait un décor inhabituel. Le silence pesant en tribunes contrastait avec l’enjeu sur la pelouse. Lyon a rapidement confisqué le ballon face à des Nantais attentistes, incapables d’imprimer du rythme. Dans cette entame maîtrisée, certains Lyonnais se distinguaient davantage que d’autres. Afonso Moreira et Noah Nartey apportaient de la justesse et du mouvement, quand Endrick peinait à peser, souvent cerné et rudoyé par la défense adverse.

La domination lyonnaise finissait par se traduire au tableau d’affichage à la 25e minute. Sur un corner mal renvoyé, Afonso Moreira déclenchait une frappe reprise et subtilement déviée par Pavel Sulc, laissant Anthony Lopes sans réaction. Un but suffisant pour récompenser une première période globalement maîtrisée.

Mais à force de manquer de précision dans le dernier geste, Lyon s’est exposé. Dès la reprise, Nantes frôlait l’égalisation sur une tête de Youssef El-Arabi, repoussée par le poteau avant que Dominik Greif n’évite le pire dans un réflexe salvateur. Le match basculait définitivement à la 58e minute, lorsque Endrick était expulsé après une intervention jugée dangereuse, décision confirmée par l’assistance vidéo.

Réduits à dix, les Lyonnais reculaient, subissaient, mais tenaient bon. Les Canaris trouvaient encore les montants à deux reprises, sans parvenir à faire sauter le verrou. Au prix d’un effort collectif intense, l’OL conservait son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Ce succès, arraché dans la douleur, pourrait peser lourd dans la lutte pour le podium. Reste à savoir si Lyon conservera cette troisième place à l’issue du week-end, suspendue au résultat du choc entre le PSG et Marseille. Prochaine étape pour les Rhodaniens : la réception de Nice, le 15 février, après une soirée où l’essentiel a été assuré.