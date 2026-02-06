Juge à Grenoble, elle est enlevée avec sa mère : les ravisseurs exigeaient une rançon en cryptomonnaies

Une magistrate grenobloise de 35 ans et sa mère ont été enlevées dans la nuit de mercredi à jeudi à leur domicile de Saint-Martin-le-Vinoux (Isère).

Les deux femmes ont été retrouvées blessées mais vivantes ce vendredi matin à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme.

Selon Le Dauphiné Libéré, les ravisseurs réclamaient le versement d’une rançon en cryptomonnaies. Le mari de la victime est en effet dirigeant d’une société spécialisée dans ce domaine, basée à Lyon, ce qui pourrait expliquer le mobile du rapt.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 3 heures du matin, lorsqu’un groupe d’individus s’est introduit au domicile familial. Une demande de rançon a ensuite été transmise, sans que son montant ne soit communiqué à ce stade.

La juge et sa mère auraient été violentées durant leur séquestration, notamment frappées au visage. Elles ont été découvertes dans un box à Bourg-lès-Valence avant d’être prises en charge par les secours et hospitalisées.

L’enquête est en cours et les recherches pour retrouver les auteurs se poursuivent activement. Le parquet de Grenoble s’est dessaisi du dossier au profit de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon. Une communication officielle est attendue ce vendredi après-midi, à l’occasion d’une conférence de presse du procureur lyonnais.