Une collégienne victime d’une agression d’une extrême violence près de Lyon : deux adolescentes interpellées

Les faits se sont produits vendredi 30 janvier, devant le collège Jean-Giono, à Saint-Genis-Laval

Deux jeunes filles sont soupçonnées d’avoir attaqué l’adolescente, la laissant grièvement blessée. La victime a dû être prise en charge en urgence à l’hôpital en raison de la gravité de ses blessures.

La scène a été filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux avant d’être retirée. Les images montrent la collégienne au sol, recevant de violents coups de pied, notamment au visage. À la demande de la famille, qui souhaitait rendre compte de l’horreur subie par la mineure, le média LyonMag avait décidé de republier la vidéo.

Les deux suspectes ont été interpellées par la gendarmerie et placées en garde à vue. Selon la municipalité, elles seraient déjà connues des forces de l’ordre pour des comportements violents répétés et des troubles à l’ordre public. Une enquête judiciaire est en cours et un signalement circonstancié doit être transmis au procureur de la République.

Dans un communiqué, la maire de Saint-Genis-Laval, Marylène Millet, a exprimé son soutien à la victime, à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative du collège Jean-Giono. Elle souligne que ces faits relèvent de violences volontaires d’une extrême gravité, susceptibles de lourdes qualifications pénales, rappelant que la minorité pénale n’efface ni la gravité des actes ni leurs conséquences.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a indiqué que l’État, par l’intermédiaire du rectorat et des forces de l’ordre, est pleinement mobilisé pour lutter contre les violences en milieu scolaire. Le rectorat de Lyon a pour sa part demandé la suppression de la vidéo, malgré la volonté de la famille de la victime de rendre publics les faits.

Face à ce drame, la municipalité annonce un renforcement durable de la présence de la police municipale aux abords des établissements scolaires de la commune. Toute situation de menace ou de violence fera désormais l’objet d’un signalement systématique et d’une intervention immédiate. La Ville réaffirme faire de la sécurité des élèves une priorité.