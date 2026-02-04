Coupe de France : l’OL a tremblé avant de faire la différence face à Laval

Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir l’Olympique Lyonnais éviter le piège lavallois.

Opposés au Stade Lavallois ce mercredi au Groupama Stadium, les Lyonnais se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France grâce à deux buts tardifs (2-0), après une prestation longtemps poussive.

Sur le papier, l’affiche semblait déséquilibrée. L’OL, lancé dans une série impressionnante de dix succès consécutifs, recevait un adversaire en difficulté en Ligue 2. Mais sur le terrain, la soirée a pris une tournure bien différente. Sérieux, disciplinés et regroupés, les Lavallois ont longtemps asphyxié les intentions lyonnaises, empêchant toute accélération dans les trente derniers mètres.

Face à un bloc compact, les hommes de Paulo Fonseca ont peiné à créer du danger. Pire, Laval s’est offert plusieurs opportunités en contre, obligeant Rémy Descamps à intervenir à plusieurs reprises. Le portier lyonnais s’est notamment illustré par sa lecture des duels et son sang-froid, maintenant son équipe à flot durant une première période terne.

La seule véritable alerte côté lyonnais est intervenue peu avant la demi-heure de jeu, lorsque Khalis Merah a vu sa frappe heurter le poteau. Un éclair isolé dans une première mi-temps globalement dominée par la rigueur défensive des visiteurs.

Au retour des vestiaires, le scénario ne changeait guère. Endrick, déjà discret face à Lille le week-end précédent, peinait à peser, tandis que Noah Nartey ne parvenait pas à reproduire son impact récent. Et une nouvelle fois, Descamps devait s’employer, avec une claquette décisive à la 66e minute sur une tentative enroulée lavalloise.

Un dénouement tardif mais libérateur

Il a finalement fallu attendre la 80e minute pour que l’OL trouve l’ouverture. Sur une action initiée par Pavel Sulc, Endrick profitait du travail de son coéquipier pour déclencher une frappe puissante, laissant le gardien adverse sans réaction (1-0). Un but libérateur, tant les Lyonnais semblaient s’exposer à une prolongation inattendue.

Dans le temps additionnel, Afonso Moreira mettait fin aux espoirs lavallois, concluant une action confuse après une mésentente entre Sulc et Endrick (2-0).

Sans briller, l’Olympique Lyonnais valide donc son billet pour les quarts de finale et poursuit sa route en Coupe de France. Avant de se projeter sur ce rendez-vous, les Lyonnais devront rapidement se reconcentrer sur le championnat, avec un déplacement à Nantes samedi, dans la course à la troisième place de Ligue 1.