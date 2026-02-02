Lyon : une épicerie du quai Saint-Vincent contrainte de baisser le rideau pendant un mois

La préfecture du Rhône a de nouveau sévi contre un commerce du centre de Lyon.

Par un arrêté signé le 26 janvier, l’épicerie Les Jeunes Lyon, installée quai Saint-Vincent dans le 1er arrondissement, a été frappée d’une fermeture administrative d’un mois. La sanction est entrée en vigueur le 30 janvier.

À l’origine de cette décision, des manquements répétés à la réglementation sur la vente d’alcool. Lors d’un contrôle réalisé par la police nationale, le 21 juillet 2025, les forces de l’ordre ont constaté la vente d’alcool destiné à être consommé sur place, alors que l’établissement ne dispose d’aucune licence l’y autorisant. Un point clairement relevé dans l’arrêté préfectoral.

Mais ce nouvel épisode s’inscrit dans une série déjà longue. L’administration rappelle que le commerce a fait l’objet de plusieurs fermetures administratives ces dernières années : quinze jours en février 2024, sept jours en juillet de la même année, puis à nouveau quinze jours en avril 2025. Des faits similaires avaient également été constatés auparavant, lorsque le magasin opérait sous une autre enseigne, MB Market.

Autre élément ayant pesé dans la balance : l’absence de réaction du gérant. Malgré un courrier recommandé adressé par la préfecture fin novembre 2025 — et remis début janvier par les services de police — celui-ci n’a transmis aucune observation pour répondre aux griefs formulés à son encontre.

Au regard de ces éléments, la préfecture estime que la fermeture temporaire est nécessaire afin de prévenir de nouveaux troubles à l’ordre public. La mesure a été prise sur proposition du directeur de la sécurité et de la protection civile, conformément aux procédures en vigueur.