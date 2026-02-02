L'A7 ferme ce lundi matin à cause de la reconstitution d'un accident mortel

Ce lundi 2 février, l'autoroute A7 à hauteur de Pierre-Bénite va fermer à la circulation dans le sens Lyon-Marseille.

Sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, la reconstitution d'un terrible accident mortel sera réalisée sur l'axe entre 10h et 12h.

Pour permettre aux enquêteurs de la CRS autoroutière de travailler sereinement, sur une portion d'environ 1 kilomètre jusqu'aux viaducs actuellement en travaux, les bretelles d'accès de l'A450 et menant au périphérique via Saint-Fons seront également neutralisées.

La reconstitution va s'intéresser au drame survenu le 30 novembre dernier. Cette nuit-là, un léger accident se produisait à cause de la chaussée glissante. Deux jeunes femmes étaient alors descendues du véhicule, puis avaient été percutées par une voiture. Âgées de 25 et 27 ans, ces ressortissantes marocaines étaient décédées, l'une sur place, l'autre à l'hôpital, tandis qu'un troisième occupant s'en sortait indemne.

L'automobiliste qui les avait percutées était sous l'empire de l'alcool et des stupéfiants. Habitant d'Oullins âgé de 30 ans, il roulait à bord d'une voiture de location.

Le suspect principal, mis en examen pour homicide routier aggravé, devra donc s'expliquer sur les circonstances du suraccident directement sur place ce lundi.