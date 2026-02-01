L’OL s’impose sans éclat contre Lille et se replace dans la course au podium

Dans un Groupama Stadium détrempé par la pluie ce dimanche 1er février, l’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel.

Face à un LOSC peu inspiré, les hommes de Paulo Fonseca ont décroché une victoire courte mais précieuse (1-0), leur permettant de profiter du faux pas marseillais pour revenir à hauteur au classement.

La rencontre ne restera pas dans les mémoires pour sa qualité de jeu. Les deux équipes ont longtemps donné l’impression de s’observer, incapables d’emballer un match marqué par un rythme haché et peu de prises de risques. Pourtant, l’enjeu était clair pour Lyon : confirmer une dynamique exceptionnelle, neuf succès consécutifs toutes compétitions confondues, et capitaliser sur le match nul concédé par l’OM plus tôt dans le week-end.

Privé de Tyler Morton, diminué par un virus, Paulo Fonseca a lancé Noah Nartey dans le grand bain du milieu de terrain, tandis que Pavel Šulc retrouvait une place dans le secteur offensif. Un choix payant, même si les premières alertes venaient du camp lillois. À la demi-heure de jeu, Matias Fernandez-Pardo profitait d’un espace inhabituel à l’entrée de la surface pour décocher une frappe puissante, repoussée sur le poteau par un Dominik Greif vigilant.

Il fallait finalement un éclair individuel pour faire basculer une rencontre bien terne. À la 37e minute, Ruben Kluivert, aligné à gauche de la défense, se jouait de plusieurs adversaires dans un raid audacieux avant de servir Noah Nartey dans la surface. Le jeune milieu ne tremblait pas et trompait Berke Özer pour ouvrir le score, inscrivant au passage son premier but sous le maillot lyonnais.

La suite du match ressemblait davantage à un exercice de maîtrise qu’à une démonstration offensive. Lille, souvent nerveux, multipliait les fautes et tentait de couper le jeu, notamment sur Endrick, très surveillé et rarement en position de s’exprimer. De son côté, l’OL gérait son avantage sans véritablement chercher à enfoncer le clou. La seule occasion franche de la seconde période voyait Endrick échouer face au gardien turc sur un contre rapide, à cinq minutes du terme.

Ce succès permet à Lyon de conserver sa quatrième place tout en revenant à hauteur de Marseille, toujours troisième mais avantagé par la différence de buts. Les Rhodaniens creusent également l’écart sur Lille, désormais repoussé à sept longueurs.

Après cette victoire pragmatique, l’OL s’apprête à changer de registre avec un huitième de finale de Coupe de France contre Laval, mercredi soir. Le championnat reprendra ensuite samedi prochain avec un déplacement à Nantes, dans l’optique de confirmer ce retour au premier plan.