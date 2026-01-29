Ligue Europa : la jeunesse lyonnaise porte l’OL vers une première place européenne

Ce jeudi 29 janvier, l’Olympique Lyonnais avait une idée claire en tête : conserver son fauteuil de leader pour s’éviter un tirage piégeux en huitièmes de finale de Ligue Europa. Mission accomplie, au terme d’un match spectaculaire et riche en symboles face au PAOK Salonique (4-2).

Pour cette dernière rencontre de phase de groupes, Paulo Fonseca faisait le choix de faire tourner largement. Privé de Corentin Tolisso, blessé, et d’Endrick comme de Noah Nartey, non qualifiés, l’entraîneur lyonnais confiait les clés de l’attaque à Rémi Himbert, 17 ans. Un pari osé, mais payant.

La jeunesse lyonnaise mettait du temps à se régler, et c’est le PAOK qui frappait le premier. À la 20e minute, Georgios Giakoumakis profitait d’un centre mal négocié par la défense : dévié involontairement par Mathys De Carvalho, le ballon retombait sur l’attaquant grec, qui trompait Rémy Descamps à bout portant (0-1).

Loin de se décourager, Rémi Himbert prenait peu à peu confiance. Après une première tentative repoussée par le gardien grec à la 32e minute, le jeune avant-centre égalisait dans la foulée. Lancé en profondeur par Afonso Moreira, il résistait au retour des défenseurs avant d’enrouler une frappe imparable (1-1). À 17 ans, il devenait ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de l’OL en Coupe d’Europe, dépassant un certain Karim Benzema.

Le match basculait définitivement avant la pause, avec l’expulsion de Giannis Konstantelias, exclu pour un second carton jaune à la 41e minute.

L’OL s’emballe, le PAOK résiste

En supériorité numérique, Lyon prenait logiquement l’avantage au retour des vestiaires. À la 55e minute, Khalis Merah, 18 ans, inscrivait à son tour son premier but chez les professionnels, concluant une action collective dans la surface (2-1).

Mais le PAOK refusait de lâcher. Sur corner, Soualiho Meïté profitait d’un marquage laxiste de Moussa Niakhaté pour égaliser de la tête à la 67e minute (2-2), relançant totalement la rencontre.

Le défenseur lyonnais se rachetait quelques minutes plus tard en coupant une offrande dangereuse destinée à Giakoumakis. L’OL poussait alors pour éviter une fin de match sous tension.

Karabec se rattrape, Lyon s’envole

À la 83e minute, Rémi Himbert obtenait un penalty. Adam Karabec, en manque de réussite ces dernières semaines, voyait sa tentative s’écraser sur la barre. Un énième penalty manqué cette saison, qui faisait craindre un scénario cruel.

Mais l’ailier tchèque prenait sa revanche quatre minutes plus tard. Bien servi dans la surface, il inscrivait le but libérateur (3-2), avant qu’Alejandro Gomes Rodriguez ne scelle définitivement le succès lyonnais dans le temps additionnel (4-2).

Grâce à cette victoire, l’OL termine premier de son groupe, devant Aston Villa à la différence de buts, et valide une qualification directe pour les huitièmes de finale, prévus le 12 mars prochain.

Avant de replonger dans l’Europe, les Lyonnais devront rapidement se reconcentrer sur la Ligue 1, avec la réception de Lille ce dimanche, dans un duel crucial pour rester au contact du podium.