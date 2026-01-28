Classement des 100 meilleurs restaurants de France : sept établissements lyonnais dans le palmarès - DR/L'Etage

C’est un classement toujours très attendu.

Le site TheFork vient de dévoiler son palmarès annuel des 100 meilleurs restaurants de France en 2025. Ce dernier a été réalisé grâce aux notes des clients.

Si les restaurants parisiens sont particulièrement nombreux dans le classement, sept établissements lyonnais se distinguent. On retrouve notamment à la 28e place Le Comptoir (Lyon 5) dont le chef n’est autre qu’Anthony Bonnet qui officie également à Cour des Loges.

La 51e place est occupée par L’Etage, restaurant incontournable de la place des Terreaux, où le chef Guillaume Mallet offre une expérience culinaire intimiste et gourmande dans un lieu chargé d’histoire.

Figurent également dans ce classement des 100 meilleurs restaurants de France de TheFork, Le Café des Antiquaires situé rue Auguste Comte dans le 2e arrondissement.

Toujours dans le 2e arrondissement, Monsieur P. prend la 81e place tandis que Brutal se classe 84e. Juste derrière à la 85e place, on retrouve Esperanto, restaurant de la rue Cuvier dans le 6e arrondissement.

Enfin, Le Poivron Bleu, rue Professeur Weill dans le 6e arrondissement, occupe la 97e place.