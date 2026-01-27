Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli (Grand Coeur lyonnais) en tête au 1er tour selon notre sondage

Véronique Sarselli gagne du terrain et consolide sa place dans le paysage à droite dans le baromètre OpinionWay de janvier pour Radio Espace et LyonMag.

Le président sortant de la Métropole de Lyon Bruno Bernard progresse et creuse l’écart avec la députée RN Tiffany Joncour, en baisse.

Testé avec le soutien de Place Publique, Bruno Bernard atteint 25% d’intentions de vote, soit +3 points par rapport au mois précédent. Dans le même temps, Tiffany Joncour recule de 3 points et se situe désormais à 19%.

Autre dynamique du mois : Véronique Sarselli enregistre elle aussi une hausse de 3 points. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, identifiée comme la candidate des Républicains et de Grand Cœur Lyonnais, est créditée de 38% d’intentions de vote dans cette configuration. Elle multiplie les apparitions publiques aux côtés de Jean-Michel Aulas, dont l’entrée en scène ne se traduit pas encore par un basculement massif, selon cette vague.

La France insoumise apparaît en difficulté dans ce sondage, sur fond de campagne jugée discrète et d’absence, au moment du terrain, d’un candidat clairement identifié. Idir Boumertit, testé ici (avant la désignation annoncée de Florestan Groult comme candidat officiel ndlr), est crédité de 11%, contre 15% au début de l’automne.

Après un niveau annoncé à 7% en décembre, Nathalie Perrin-Gilbert recule légèrement et s’établit à 6% dans cette vague de janvier.

Enfin, Lutte ouvrière et Olivier Minoux passent de 2% (niveau observé en octobre et décembre) à 1% en janvier.