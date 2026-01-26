Disparition inquiétante d'un adolescent près de Lyon

Aaron, 14 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le vendredi 23 janvier.

L’adolescent a été aperçu pour la dernière fois vendredi matin à Brignais, dans le Rhône.

Face à cette disparition préoccupante, la gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoins afin de recueillir toute information susceptible d’aider à le retrouver.

Le jeune garçon mesure environ 1,80 mètre, est de corpulence mince, avec des cheveux noirs, épais et bouclés, et des yeux marron. Lors de sa disparition, il portait une veste noire ou turquoise, un pantalon kaki, des baskets noires de type TN ainsi qu’une sacoche noire.

Toute personne disposant d’éléments utiles est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Brignais au 04 78 05 18 42 ou à composer le 17.