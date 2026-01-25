Ligue 1 : à Metz, Endrick s’offre un triplé et maintient l’OL dans la course au podium

L’Olympique Lyonnais a parfaitement négocié son déplacement à Metz ce dimanche 25 janvier. Opposés à la lanterne rouge lors de la 19e journée de Ligue 1, les Lyonnais se sont largement imposés (5-2), portés par un Endrick étincelant, auteur d’un triplé.

Au stade Saint-Symphorien, Paulo Fonseca avait dû composer avec plusieurs absences. Si Corentin Tolisso faisait son retour, Pavel Sulc, Abner et Nicolas Tagliafico étaient forfaits. Le technicien portugais optait pour un système renforcé au milieu, avec Morton, Tessmann, Merah et Tolisso pour alimenter un duo offensif Moreira-Endrick.

Lyon entrait rapidement dans son match. Après un premier face-à-face manqué par Khalis Merah (10e), Endrick ouvrait le score une minute plus tard. Parfaitement servi par Tolisso, le Brésilien inscrivait son premier but en Ligue 1 d’un piqué maîtrisé (11e, 0-1).

La domination lyonnaise se confirmait rapidement. Sur un corner mal dégagé, Ruben Kluivert doublait la mise à la 16e minute (0-2), avant que Tyler Morton ne conclue une action confuse d’une lourde frappe plein axe à la 32e (0-3).

Mais l’OL se relâchait brièvement. Metz en profitait pour réduire l’écart grâce à Koffi Kouao, qui trompait Dominik Greif après avoir échappé à la défense lyonnaise (34e, 1-3).

Endrick, déjà omniprésent, redonnait immédiatement de l’air aux siens juste avant la pause. Lancé dans le dos de la défense, il remontait le terrain avant de battre une nouvelle fois Jonathan Fischer (45e, 1-4).

La seconde période, moins intense, voyait Metz revenir une seconde fois au score. Sur un centre de Kouao, Habib Diallo profitait d’un ballon mal maîtrisé par Greif pour inscrire le deuxième but messin (64e, 2-4).

Mais le dernier mot revenait encore à Endrick. À la 85e minute, l’attaquant lyonnais obtenait un penalty qu’il transformait lui-même, signant le premier triplé de sa carrière professionnelle (2-5).

Grâce à cette victoire, l’Olympique Lyonnais reste à deux points de Marseille et conserve ses ambitions européennes. Les Lyonnais recevront Lille dimanche prochain au Groupama Stadium, après avoir disputé leur dernier match de phase préliminaire de Ligue Europa face au PAOK.