Racing 92 – LOU : une défaite cruelle au bout du suspense pour les Lyonnais (35-34)

Le LOU Rugby est passé tout près d’un énorme coup ce samedi 24 janvier sur la pelouse du Racing 92.

Longtemps devant au score, les Lyonnais ont finalement cédé dans les toutes dernières secondes (35-34), au terme d’un scénario aussi spectaculaire que frustrant. Le bonus défensif arraché à Paris La Défense Arena ne suffit pas à masquer l’amertume.

Tout avait pourtant mal commencé pour les hommes de Karim Ghezal. Dès la 6e minute, Nathan Hugues profitait d’un ballon porté pour ouvrir le score et donner l’avantage aux Franciliens. Le LOU peinait à entrer dans son match, mais finissait par trouver la faille grâce à Jiuta Wainiqolo, auteur d’un essai précieux à la 34e minute. Entre-temps, le duel au pied entre Ugo Seunes et Martin Méliande rythmait la rencontre. À la pause, le Racing virait en tête (13-10), sans réellement distancer des Lyonnais accrocheurs.

Le second acte basculait pourtant rapidement en faveur du LOU. Dès la reprise, Baptiste Couilloud sonnait la révolte en aplatissant un premier essai à la 42e minute. Quatre minutes plus tard, Iosefo Masi enfonçait le clou. En cinq minutes, Lyon renversait totalement la rencontre et comptait déjà onze points d’avance (24-13 à la 47e).

Mais le Racing 92 n’avait pas dit son dernier mot. Fabien Sanconnie relançait les siens à la 55e minute, ramenant les Parisiens dans le match. Le LOU pensait toutefois reprendre le contrôle lorsque Irakli Aptsiauri inscrivait le quatrième essai lyonnais dix minutes plus tard, redonnant un bol d’air aux Rouge et Noir.

La fin de match tournait alors au bras de fer. Portés par leur public, les Racingmen inscrivaient coup sur coup deux essais, tous deux signés Taniela Tupou, pour reprendre l’avantage (32-31). Lyon refusait de lâcher. Martin Méliande, impeccable au pied, redonnait l’avantage au LOU à quelques minutes du terme, faisant croire à une victoire de prestige.

Mais le rugby peut être impitoyable. À la 79e minute, Antoine Gibert ne tremblait pas et passait la pénalité de la victoire, plongeant le camp lyonnais dans la désillusion et offrant un succès in extremis au Racing (35-34).

Avec ce revers assorti d’un bonus défensif, le LOU reste englué à la 12e place du Top 14. Les Lyonnais devront rapidement digérer cette défaite cruelle avant un nouveau déplacement périlleux, samedi prochain, sur la pelouse de La Rochelle.