L'OL remporte un succès important face aux Young Boys de Berne en Ligue Europa

Dans un match que peu de supporters ont pu suivre, faute de diffusion en France, l’Olympique Lyonnais a fait l’essentiel ce jeudi soir en Suisse.

Lors de l’avant-dernière journée du premier tour de la Ligue Europa, les Lyonnais se sont imposés sur la pelouse des Young Boys de Berne (0-1), un succès minimal mais précieux qui les rapproche nettement de la qualification.

Contraint de composer sans Corentin Tolisso, suspendu, et sans Endrick, non qualifié avant la phase suivante, Paulo Fonseca devait une nouvelle fois ajuster son dispositif. Face aux champions de Suisse, l’OL abordait ce déplacement comme une étape à ne pas manquer avant l’emballage final de la phase de groupes.

Les premières alertes venaient pourtant du camp lyonnais. À la 21e minute, une relance manquée de Rémy Descamps offrait une occasion en or aux Bernois, mais la frappe d’Alvyn Sanches venait heurter la barre transversale. Un avertissement sans frais pour les Rhodaniens, qui relevaient progressivement la tête.

À la 35e minute, Afonso Moreira obligeait Keller à s’employer pour préserver l’égalité. Lyon poussait enfin, et trouvait la faille juste avant la pause. Dans le temps additionnel, à la suite d’un centre de Pavel Šulc mal repoussé par la défense suisse, Ainsley Maitland-Niles surgissait dans la surface pour ouvrir le score (0-1).

Au retour des vestiaires, l’OL peinait à se mettre à l’abri et laissait planer la menace d’un retour adverse. Les Young Boys pensaient égaliser à l’heure de jeu, mais le but d’Alvyn Sanches était annulé après intervention de la VAR pour un hors-jeu de Sergio Córdova.

En défense, Ruben Kluivert se montrait précieux à plusieurs reprises pour contenir les assauts suisses. Dominants dans la maîtrise, les Lyonnais manquaient toutefois de tranchant offensif pour se mettre définitivement à l’abri.

Seule ombre au tableau : la sortie sur blessure de Nicolas Tagliafico à la pause, touché à la cheville droite.

Avec ces trois points, l’OL poursuit sa route européenne. Les Lyonnais se rendront à Metz ce dimanche en championnat, avant de conclure leur phase de groupes de Ligue Europa jeudi prochain, avec la réception du PAOK au Groupama Stadium.