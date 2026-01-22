Lyon : un homme agressé à la Part-Dieu par un individu armé d'un tournevis

Les faits se sont déroulés ce mardi soir.

Vers 19h, au centre commercial de la Part-Dieu, un individu en fauteuil roulant a tenté de planter un tournevis dans le dos d'une personne.

Aucune interaction ne se serait produite entre les deux hommes avant cette agression, la victime apparaissant comme étant au téléphone, rapporte le Progrès.

Cette dernière n'a pas été blessée. Le suspect a été retrouvé une heure plus tard sur un quai de la gare SNCF voisine. Son interpellation a par ailleurs été mouvementée.

Placé en garde à vue, il doit s'expliquer sur les raisons de son geste.