L'OL s'offre le scalp de Brest pour les 10 ans du Groupama Stadium

Pour fêter dignement les dix ans du Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais n’a pas manqué son rendez-vous.

En clôture de la 18e journée de Ligue 1, les Lyonnais se sont imposés face à Brest (2-1) ce dimanche soir et se replacent dans la course au podium, désormais à deux points de Marseille.

Privé de Corentin Tolisso, suspendu, Paulo Fonseca avait toutefois de quoi s’appuyer sur une équipe ambitieuse et sur un Endrick une nouvelle fois très remuant. Dès les premières secondes, le Brésilien mettait la défense brestoise sous pression, manquant de peu l’ouverture du score après un pressing gagnant dans la surface.

Le match basculait à la 19e minute. Romain Del Castillo, ancien Lyonnais, se rendait coupable d’un tacle appuyé par derrière sur Nicolas Tagliafico. L’Argentin, capitaine d’un soir, provoquait l’expulsion de l’ailier brestois, laissant les visiteurs à dix pour plus de 70 minutes.

En supériorité numérique, l’OL monopolisait le ballon mais peinait à concrétiser sa domination. En difficulté jusque-là, Pavel Šulc profitait d’un appel en profondeur pour éliminer Grégoire Coudert et marquer en force dans un angle fermé.

Dans le temps additionnel de la première période, Lyon faisait définitivement exploser le stade. Repositionné au milieu, Abner armait une frappe limpide à l’entrée de la surface, logée dans la lucarne opposée, pour offrir un avantage de deux buts à la pause.

Au retour des vestiaires, les Lyonnais continuaient de pousser face à un bloc brestois regroupé, sans parvenir à tuer le match. Cette inefficacité permettait aux visiteurs d’y croire jusqu’au bout. À la 87e minute, sur un ballon mal dégagé, Eric Dina Ebimbe réduisait l’écart et relançait brièvement le suspense.

Sans trembler dans les dernières minutes, l’OL validait néanmoins une victoire précieuse, synonyme de quatrième place au classement.

Les Lyonnais enchaîneront dès jeudi avec la Ligue Europa, pour un déplacement face aux Young Boys, une rencontre qui ne sera toutefois pas retransmise en France en raison de l’absence de diffuseur.

Olympique Lyonnais – Stade Brestois : 2-1 (2-0)

Buts : Šulc (41e), Abner (45e) pour Lyon