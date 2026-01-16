A7 : un radar temporaire déployé au sud de Lyon pendant plusieurs mois

Les automobilistes circulant sur l’autoroute A7 devront lever le pied à hauteur de Pierre-Bénite au cours des prochains mois.

La préfecture du Rhône annonce l’installation d’un radar autonome de contrôle de vitesse dans le cadre de travaux en cours sur le viaduc de Pierre-Bénite.

Le dispositif sera mis en service à partir du lundi 19 janvier 2026 et restera en place jusqu’au 7 mai 2026. Il sera implanté dans le sens Lyon–Marseille, au niveau d’une zone de chantier nécessitant des adaptations de circulation.

Dans le périmètre concerné, la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h. Le radar aura pour fonction de contrôler le respect de cette limitation, instaurée afin de sécuriser un secteur particulièrement contraint par les travaux d’entretien d’ouvrages d’art actuellement menés sur le viaduc.

Selon les services de l’État, cette mesure vise à réduire les risques d’accidents dans une zone où les conditions de circulation sont modifiées et où interviennent quotidiennement des agents de chantier.

Un radar mobile, non pérenne

Il s’agit d’un radar autonome, également appelé radar de chantier, dont la présence est limitée à la durée des travaux. Contrairement aux radars fixes, ce type d’équipement peut être déplacé et retiré une fois l’opération terminée.

La préfecture rappelle que ce dispositif s’inscrit dans une politique de sécurisation des zones de travaux sur les axes structurants du département, et appelle les conducteurs à adapter leur conduite et à respecter la signalisation temporaire mise en place sur ce tronçon très fréquenté de l’A7.