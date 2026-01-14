Nouvelle mobilisation des agriculteurs à Lyon

Attention sur la route ce jeudi.

Les syndicats agricoles FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes et Jeunes Agriculteurs AURA appellent à une mobilisation régionale massive ce jeudi.

Des agriculteurs venus de l’ensemble des départements de la région convergeront vers la métropole lyonnaise en convois de tracteurs, pour dénoncer l’accord de libre-échange UE–Mercosur et réclamer des mesures concrètes en faveur de l’agriculture française.

Deux points de rassemblement sont annoncés à 10h30. Un premier convoi est attendu devant l’ANSES, avenue Tony-Garnier à Gerland, tandis qu’un second doit rejoindre la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, dans le quartier des Brotteaux. Les deux cortèges se retrouveront ensuite sur le quai Augagneur, avant une rencontre espérée en préfecture.

Au cœur des revendications des agriculteurs figure le rejet de l’accord UE–Mercosur, perçu comme une menace directe pour l’agriculture française. Les syndicats estiment qu’il ouvrirait le marché européen à des produits ne respectant "ni nos normes sanitaires, ni nos exigences environnementales, ni notre modèle social", mettant en danger à la fois les exploitations agricoles et la sécurité alimentaire des citoyens.

Les manifestants dénoncent également la baisse annoncée du budget de la Politique agricole commune (PAC) et réclament une politique agricole jugée "cohérente et protectrice".