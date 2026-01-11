Coupe de France : l’OL fait tomber Lille et file en huitièmes

L’Olympique Lyonnais poursuit son parcours en Coupe de France.

Ce dimanche soir, les Lyonnais sont allés s’imposer sur la pelouse de Lille (1-2), validant leur qualification pour les huitièmes de finale, grâce notamment à un Endrick décisif pour sa première titularisation.

Pour ce deuxième rendez-vous de l’année, Paulo Fonseca alignait d’entrée le jeune attaquant brésilien, prêté par le Real Madrid et très attendu depuis son arrivée. Une confiance rapidement récompensée dans un match démarré sur un rythme fou.

L’OL frappait en effet dès la première minute. Sur un long dégagement de Rémy Descamps, le gardien lillois manquait totalement sa sortie. Afonso Moreira, bien placé, profitait de l’erreur pour ouvrir le score après seulement 49 secondes de jeu (0-1).

Si Moreira lançait idéalement les siens, Endrick ne tardait pas à se signaler. Dès la 5e minute, le Brésilien décochait une frappe puissante de l’extérieur de la surface, repoussée de justesse sur le poteau par Arnaud Bodart. Très en vue, le jeune attaquant se montrait parfois trop individualiste, mais restait une menace constante pour la défense nordiste.

Sous pression, Lille finissait par revenir au score à la 28e minute. À la suite d’un cafouillage dans la surface lyonnaise et d’une intervention manquée de Descamps, Nathan Ngoy ajustait le gardien lyonnais et remettait les deux équipes à égalité (1-1).

Loin de douter, l’OL reprenait toutefois l’ascendant en fin de première période. Juste avant la pause, Endrick concrétisait enfin sa prestation. Sur un centre de Moreira, prolongé par Corentin Tolisso, le prodige brésilien trouvait le chemin des filets et redonnait l’avantage aux siens (1-2, 42e).

La seconde période se révélait plus fermée. Le rythme retombait, Lille tentait de pousser sans parvenir à emballer la rencontre, tandis que les Lyonnais peinaient à se projeter collectivement. Les Dogues se procuraient quelques situations dangereuses, sans toutefois tromper la vigilance défensive de l’OL.

En fin de match, Adam Karabec passait tout près du break. À la 81e minute, le milieu tchèque voyait sa frappe enroulée à l’entrée de la surface frôler la lucarne lilloise.

Solide jusqu’au bout, Lyon validait finalement son billet pour le tour suivant. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu mardi soir.

Avant cela, les Lyonnais retrouveront le championnat. Dimanche prochain, l’OL recevra Brest au Groupama Stadium, en clôture de la 18e journée de Ligue 1.