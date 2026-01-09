Mobilisation des agriculteurs au sud de Lyon : un homme décède d'un malaise cardiaque sur le barrage de la M7

Drame dans la nuit de jeudi à vendredi au sud de Lyon.

La mobilisation des agriculteurs se poursuit au sud de Lyon pour protester contre la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse et l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les pays du Mercosur.

Cependant, l’action des agriculteurs a été marquée par un drame dans la nuit de jeudi à vendredi sur le barrage installé depuis le début de la semaine sur la M7 à hauteur d’Oullins-Pierre-Bénite. Selon BFM Lyon, un ouvrier agricole présent sur place a été victime d’un malaise cardiaque. Agé de 57 ans, il est décédé après avoir signalé des douleurs au niveau du thorax. Les secours n’ont rien pu faire pour réanimer le quinquagénaire.