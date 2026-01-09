Une boulangerie de Lyons sacrée meilleure galette des rois du Rhône !

Où faut-il aller pour acheter la meilleure galette des rois du Rhône ?

Réponse : à Lyon selon les résultats du concours de la meilleure galette du département du Rhône. Ce dernier était organisé ce jeudi à Villié-Morgon par la Maison de la boulangerie Loire-Rhône.

C’est la boulangerie "Romane" située boulevard de la Croix-Rousse qui s’impose cette année grâce à sa galette réalisée par Romain Bauerle. Ce dernier est qualifié pour la suite du concours qui départagera les meilleures galettes d’Auvergne-Rhône-Alpes en septembre prochain.

Le podium du concours est complété par deux autres boulangeries de Lyon : "Les Co’pains d’Antan" dans le 6e arrondissement et la boulangerie "Fournil et Fourneaux" (4e et 7e arrondissement).