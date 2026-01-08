Le retour de la neige à Lyon : circulation difficile ce jeudi matin

La galère ce jeudi matin.

La chute de neige de mercredi après-midi a été renforcée par une nouvelle salve de flocons tenaces jeudi peu après 4h du matin.

La neige tient sur la route et les trottoirs, provoquant une belle pagaille.

Le risque de verglas et de chaussée glissante est important ce matin", reconnaît la préfecture du Rhône.

Le site Internet des TCL est également perturbé ce jeudi matin. Les lignes de trambus, bus chrono et bus, ainsi que les lignes scolaires Junior Direct ne circulent plus dans les zones 1 et 2. Et que de nombreuses lignes ne circulent pas dans les zones 3, 4 et 5 du réseau TCL.

La ligne TER Lyon-Saint-Etienne est également à l'arrêt, après une collision entre une voiture et un train à hauteur de Saint-Romain-en-Gier.