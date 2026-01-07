Lyon : la gare routière va s'installer à Gerland dès le 12 janvier

La gare routière internationale de Lyon va déménager de Perrache à Gerland à compter du lundi 12 janvier.

Le site historique de Perrache laisse place à une implantation provisoire de 5 à 7 ans dans le 7ᵉ arrondissement, sur une partie du parking du Palais des Sports de Gerland.

Aménagé par la Métropole de Lyon, le nouveau site s’étend sur plus de 8 000 m2 et bénéficie d’une localisation stratégique. Il est directement connecté au métro B, au futur tramway T10, au réseau de bus, ainsi qu’aux grands axes routiers structurants, dont le boulevard périphérique et les M6/M7.

La nouvelle gare routière permettra d’accueillir 17 quais d’embarquement et de dépose pour les voyageurs ; des zones de stationnement dédiées à la régulation du trafic des autocars ; un bâtiment voyageurs intégrant deux salles d’attente, des guichets d’information et de vente, une salle de repos pour les conducteurs, des toilettes publiques et des consignes automatiques, ainsi qu’une poche de stationnement de 275 places, actuellement en cours de réaménagement.

Ce déménagement s’accompagne également d’un réaménagement du stationnement dans le quartier. L’ancien parc-relais TCL de Gerland, lui aussi en travaux, proposera 275 places supplémentaires. Au total, 550 places de stationnement seront ainsi disponibles sur le secteur. Leur gestion sera confiée à LPA Mobilités.

Selon la Métropole, ces parkings fonctionneront en cohérence avec la tarification du stationnement sur voirie dans le 7ᵉ arrondissement, avec une grille tarifaire annoncée comme accessible, notamment pour les salariés venant travailler en voiture dans le quartier.