Où déposer son sapin de Noël dans la Métropole de Lyon ?

Les fêtes de fin d’année sont terminées.

La Métropole de Lyon lance ce lundi 5 janvier sa grande collecte de sapins de Noël avec 189 points répartis dans 67 communes. Sont acceptés : les sapins naturels avec ou sans socle en bois, les sacs "Handicap International", les sacs brun clair à amidon de maïs et les sacs compostables "Ok Compost".

En revanche, les sapins artificiels, les sapins naturels floqués, les guirlandes et décorations, ainsi que les pots en plastique ou en terre sont refusés. Tous les autres types de sacs, notamment les sacs en plastique, ne sont pas autorisés.

La Métropole souligne l’enjeu environnemental de cette collecte. Le dépôt des sapins dans les points prévus permet de lutter contre les dépôts sauvages, une pratique illégale et coûteuse. Selon la collectivité, la collecte et le traitement d’un dépôt sauvage coûtent dix fois plus cher qu’un dépôt en déchèterie. Les sapins collectés sont ensuite valorisés dans l’un des deux centres de compostage du territoire, contribuant ainsi à une gestion plus durable des déchets verts.

Pour rappel, le dépôt sauvage de sapin dans la rue vous vaudra une amende pouvant atteindre 150 euros. Si cette dernière n’est pas réglée dans les 45 jours, son montant peut grimper à 375 euros, voire 750 euros dans certains cas.

A noter qu’il est également possible de déposer son sapin dans l’une des 19 déchèteries de la Métropole de Lyon.