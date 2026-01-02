Accident mortel sur la M7 à Lyon : le chauffard avait consommé du protoxyde d'azote

Le jeune homme de 20 ans a été placé ce jeudi en détention provisoire.

Ce jeudi, à l'issue de sa garde à vue prolongée, le chauffard à l'origine de l'accident mortel survenu lundi soir sur la M7 à Lyon a été incarcéré.

Une détention provisoire accompagnée d'une mise en examen pour homicide routier aggravé par la mise en danger délibérée de la vie d'autrui et pour blessures routières aggravées par la même circonstance.

Le parquet de Lyon révèle que l'enquête a d'ores et déjà permis d'établir deux circonstances aggravantes pour l'individu de 20 ans, qui a percuté par l'arrière un véhicule à hauteur du pont de la Mulatière, tuant une femme, blessant grièvement sa fille et plus légèrement cinq autres personnes.

Le chauffard, qui roulait alors avec deux jeunes femmes, était bel et bien sous l'empire du protoxyde d'azote. Il n'y avait guère de doute, puisque des bonbonnes avaient été retrouvées dans le véhicule.

La vitesse excessive a également été mise en avant. Les investigations se poursuivent.